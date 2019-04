Vijf bejaardenverzorgers ontslagen: “Deelden wansmakelijke beelden in Whatsappgroepje”

Het Zorgbedrijf Antwerpen heeft vijf bejaardenhelpers ontslagen om dwingende reden en de zaak overgemaakt aan het parket. De vijf die allen in woonzorgcentrum ’t Zand werkten, zouden “wansmakelijke videobeelden” gedeeld hebben in hun Whatsappgroepje, zo vernamen we uit goede bron. In de filmpjes werden bejaarden te kijk gezet.

Het parket van Antwerpen bevestigt het nieuws. “We zijn een opsporingsonderzoek gestart om te zien of hier strafrechtelijke feiten gepleegd zijn”. De vijf zijn allen bejaardenhelpers bij het Zorgbedrijf in Antwerpen dat 18 rusthuizen beheert. Ze zaten met andere collega’s in een Whatsappgroepje waarin naast gewone dienstmededelingen ook verschillende filmpjes opdoken. Eén ervan toont hoe een bejaarde een trui over het hoofd getrokken krijgt. De bejaardenhelper trekt die vervolgens omhoog en roept ‘kiekeboe’.

Volgens een persbericht van Het Zorgbedrijf gaat het om “beeldmateriaal dat in het kader van animatieactiviteiten genomen was, maar dat onterecht door de medewerkers op de eigen smartphone werd gedeeld”. De vijf zijn ontslagen omwille van “een attitudeprobleem”, zo meldt Het Zorgbedrijf nog.