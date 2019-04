De dribbels van Mousa Dembélé: video van twee minuten toont hoe Chinezen sterretjes zien

Mousa Dembélé maakte afgelopen winter de overstap van Tottenham naar Guangzhou R&F. Daar zit de Rode Duivel aan één doelpunt in vijf optredens, waarvan vier als basisspeler. Dembélé kennen we van zijn geweldig balgevoel en slepende dribbels. Die zaken liet hij tot nu toe ook zien in de Chinese Super League. De Chinezen zien er sterretjes in duel met onze landgenoot.