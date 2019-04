De firma die de Notre-Dame zou renoveren voor de fatale brand: “Wees gerust, de torenspits is bij ons in goede handen. Niets kan verkeerd gaan”

“Wees gerust, La Flèche is in goede handen. Er zal niets fout gebeuren met de bekendste torenspits van Parijs.” Zo sprak Julien Le Bras (33) toen zijn firma het prestigieuze contract voor de Notre-Dame-renovatie binnenhaalde. “Dit is onze tiende kathedraal. Niets kan verkeerd gaan.”

Julien Le Bras was o zo trots toen hij vorig jaar te horen kreeg dat zijn klein firmaatje uit Jarny het gehaald had van die grote internationale kleppers. Hij en zijn mannen mochten de fameuze torenspits van de Notre-Dame restaureren. Julien schuwde toen de grote woorden niet: “De voorbije 150 jaar mocht niemand de Notre-Dame aanraken. Wij zijn de eerste die daarvoor toestemming krijgen. Ik was nog nooit zo trots.”

Le Bras Frères was één van de vijf firma’s die maandagavond aan het werk waren in de Notre-Dame. Maar vooral zij wordt met de vinger gewezen. Immers, de val van La Flèche (zo noemt Parijs de toren van de Notre-Dame) zou veel meer schade hebben aangericht dan het vuur zelf. Bij die val kwam ook 250 ton lood naar beneden en dat veroorzaakte een enorme ravage.

“Veiligheid zit in ons DNA”

Het is niet dat Le Bras Frères in Parijs aan haar proefstuk toe was. Frankrijk had al eerder op hen beroep gedaan voor de renovatie van historische sites. Dakschade, afbrokkelende ornamenten, een gebinte dat aan het verrotten was,.... Men belt Le Bras Frères. Op haar lijstje prijken de kathedralen van Reims, Poitiers, Verdun en Straatsburg.

Foto: AP

Maar de Notre-Dame was toch van een andere orde. Heel de wereld zou meekijken. Julien Le Bras voelde die druk. Maar hij nam die meteen weg. Vlak voor de werkzaamheden startten, zei hij: “Wanneer wij zo’n opdracht aanvatten, kijken we eerst naar de veiligheid. We willen geen schade aanbrengen. Die beschermingsreflex zit in ons DNA. Onze stellingen zullen de frêle torenspits niet eens raken.”

Contract van 20 jaar

Maandag waren zeven mensen van de Le Bras Frères aan het werk vlak onder de torenspits. Ze waren nog bezig met voorbereidende activiteiten voor het echte herstellingswerk. Ze hadden tijd: voor de herstelling van La Flèche hadden ze een contract van 20 jaar afgesloten. Vooral het dichten van de barsten in de standbeelden van de apostelen zou veel tijd vergen. Maar ook alle waterspuwers moesten gecontroleerd.

Het is allemaal niet meer nodig. Maandag is de torenspits afgeknapt.

Zware investering

Er wordt nu ook gevreesd voor het voortbestaan van de Le Bras Frères. De firma had net een zware investering gedaan van 5 miljoen euro, in nieuw materiaal en ij een uitbreiding van het atelier om de stukken van de Notre-Dame te herstellen.

Foto: AFP

Foto: Photo News

bekijk ook

Binnenkant Notre-Dame zwaar beschadigd door vlammen

Bekende Notre-Dame in Parijs staat in brand