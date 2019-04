Speelt ruziënd PSG kampioen in de schaduw van de Champions League? “Naar Nantes met 13 spelers”

Wanneer de hele voetbalwereld klaar zit voor de terugwedstrijden in kwarfinales van de Champions League kan PSG vanavond voor de tweede keer op rij kampioen spelen. De club van Rode Duivel Thomas Meunier verloor afgelopen zondag nog bij Lille met zware 5-1 cijfers en krijgt nu een tweede kans.

In alle stilte kan PSG zijn zevende landstitel vieren en dat is misschien maar goed ook want het rommelt. Les Parisiens lieten het zondag afweten in Lille en moesten zo hun viering uitstellen. “We speelden als beginners”, zei Kylian Mbappé na afloop van de wedstrijd. “We worden nog wel kampioen, maar we mogen geen nederlagen zoals nu meer lijden.

Coach Thomas Tuchel pareerde de kritiek van zijn sterspeler: “We speelden niet als beginners. Het is makkelijk om dat te zeggen. Je mag niet vergeten dat we Neymar, Cavani, Di Maria en Marquinhos misten. Meunier en Thiago Silva raakten dan ook nog eens geblesseerd. We trainen soms met twaalf, maar daar kraait geen haan naar als je wint.”

#Jplus1

??? "Il nous prend la Coupe de la Ligue cet arbitre, il nous prend des joueurs, il nous prend tout !" #LOSCPSG pic.twitter.com/PLWqLt9Mv6 — J+1 (@jplusun) 14 april 2019

“Ik weet niet of we winnen in Nantes. Misschien gaan we er naartoe met 13 spelers. We missen kracht en dat ga ik de voorzitter ook duidelijk maken”, haalt Tuchel uit naar zijn voorzitter.

Het is duidelijk dat het rommelt bij de club uit de Franse hoofdstad. Ondanks de voorsprong van 17 punten op Lille, zal de landstitel niet in gevaar komen. De vraag is wel of de Qatarese sterke man van PSG gehoor geeft aan zijn Duitse oefenmeester of zijn eigen zin blijft doen.