Man mag geen dieren meer houden, behalve duiven

Leuven / Tienen - De correctionele rechtbank van Leuven heeft een man een verbod van drie jaar tot het houden van dieren opgelegd. Met uitzondering van duiven, waardoor hij zijn geliefkoosde sport kan blijven beoefenen.

Eric H. werd vervolgd voor extreme dierenverwaarlozing in Tienen van januari tot april 2018. Zijn schapen en lammeren leefden in erbarmelijke omstandigheden. Volgens het parket vertoefden de dieren in een onveilige leefomgeving met gebrek aan medische verzorging en onvoldoende eten en drinken.

De rechtbank volgde de stelling van het openbaar ministerie en sprak een verbod tot het houden van dieren uit voor een periode van drie jaar. Eric H. kreeg ook een boete van 2.000 euro.

De rechter hield rekening met het feit dat de beklaagde de duivensport beoefent. Er zijn geen gelijkaardige feiten van verwaarlozing van zijn duiven bekend. Daarom verleende de rechtbank een uitzondering voor de duiven.