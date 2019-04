Brand legt drie hectare van Lommels natuurgebied in de as

Lommel - In het natuurgebied Heuvelseheide nabij Lommel-Kolonie is dinsdagnamiddag iets na 16 uur brand uitgebroken. De brandweer van Lommel riep de hulp in van de korpsen van Neerpelt, Bree en Leopoldsburg, maar kon niet verhinderen dat drie hectare van het natuurgebied in de rook opging.

Omstreeks 16.15 uur kwam een oproep van een bermbrand binnen bij de brandweerzone Noord-Limburg. Toen de eerste brandweermannen ter plaatse kwamen, werd de brand meteen opgeschaald en werd de hulp ingeroepen van de nabijgelegen korpsen. In totaal bestreden twaalf brandweerwagens met daarin een veertigtal brandweermannen de brand. Een kleine twee uur later was de brand onder controle.