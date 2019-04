Franse president spreekt de natie toe: “We zullen de Notre-Dame binnen de 5 jaar heropbouwen”

President Macron heeft vanavond om 20 uur de natie toegesproken naar aanleiding van de verwoestende brand. Hij was daar heel duidelijk: “We zullen de Notre-Dame binnen de 5 jaar heropbouwen. Wij zijn een volk van bouwers en ook dit zal ons lukken”, zei hij tot zijn burgers.

De president bewonderde ook de inzet van de pompiers, die op gevaar van eigen leven, het vuurgevecht aangingen.

“We zien ook in Parijs dat de brand ons allemaal verenigt. Het herinnert me er ook aan dat onze geschiedenis nooit stopt en dat we altijd bepaalde zaken moeten overwinnen.”