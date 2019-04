Experiment mislukt door vrieskou: nieuw asfalt op E17 moet al worden vervangen

Nog geen week nadat het gegoten is, moet een deel van het asfalt op de E17 tussen Sint-Niklaas en Waasmunster al vervangen worden. Het gaat om een strook van bijna een kilometer lang dat zwaar te lijden had onder de recente vrieskou.

Bestuurders die dezer dagen op de E17 rijden zullen merken dat het wegdek bij Waasmunster er hobbelig bijligt. Dat hoort niet en het zal binnenkort opnieuw heraangelegd worden, zegt Agentschap Wegen en Verkeer.

Volgens Sophie De Vlieger van het Agentschap heeft de aannemer zijn fout toegegeven. “De oorzaak is een combinatie van de vriestemperaturen ’s nachts en het innovatieve CO2-arme asfalt dat gebruikt is. Het grootste deel is overigens wel goed gelukt. Het gaat enkel om de laatste kilometer.”

Wanneer de kwalitatief zwakke strook zal worden aangepakt weet De Vlieger nog niet. “Maar zo snel mogelijk en het zal ’s nachts gebeuren.” Op 27 april starten dezelfde werken maar dan in de andere rijrichting. Mogelijk wordt dan ook ‘het foutje’ hersteld. “We zorgen in ieder geval dat de werken niet opnieuw bij vriestemperaturen plaatsvinden.”