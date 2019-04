Grootschalige zoekactie in Knokke: jongetje ondertussen teruggevonden

Knokke-Heist - In Knokke is drie uur lang gezocht naar een 4-jarig kindje. Met resultaat de jongen werd ondertussen levend en wel teruggevonden… in zijn eigen bedje.

Om 19 uur kwam er in Knokke de melding dat een jongetje van 4 verdwenen zou zijn. Hij werd laatste gezien ter hoogte Het Zoute, waar het gezin een ijsje aan het bestellen was. Politie en brandweer waren massaal op de been, ook een helikopter ondersteunde de zoekactie. Dat bleek niet nodig, de kleine man was zelf naar huis gewandeld en daar was hij in bed gaan liggen.

Het kind was aan zee met zijn familie en tijdens het bestellen was hij even aan de aandacht ontsnapt. Het tutje van de kleine jongen werd daarna teruggevonden op een pleintje in de buurt.