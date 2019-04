De windhaan van de ‘flèche’ vieringtoren is gevonden

De beroemde windwijzer van de Vieringstoren is teruggevonden, dat bevestigt het ministerie van cultuur. De haan is gehavend maar wel recupereerbaar klinkt het.

In eerst instantie dacht men dat de haan mee ten onder was gegaan toen de vieringstoren maandagavond ten onder ging aan de vlammen, maar niets is minder waar. Dinsdagavond was het één van de restaurateurs die mee door het puin zoekt naar overblijfselen die op de haan stootte. Jacques Chanut, voorzitter van de Franse Federatie, deelden zelfs een foto van de man met het beeldje in zijn armen.