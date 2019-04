RVA vordert 274 miljoen euro terug aan onrechtmatige uitkeringen

Iets meer dan 274 miljoen euro moest RVA vorig jaar terugvorderen van mensen die geen recht hadden op een uitkering. Dat blijkt uit het jaarverslag van de overheidsdienst. Weer wat minder dan het jaar voordien, toen was dat nog 290 miljoen euro.

Evident is dat terugvorderen niet. De overheidsdienst moet dat geld bij de mensen zelf gaan halen. Soms worden die mensen niet teruggevonden of zitten ze zo in de financiële problemen dat er een afbetalingsplan wordt opgesteld of de schuld gewoon wordt kwijtgescholden.

Volgens N-VA-Kamerlid Zuhal Demir is het feit dat er zo veel geld verkeerd gaat te wijten aan de manier waarop het systeem is opgesteld. Ongeveer 90 procent van de uitkeringen gaat via de vakbonden, amper 10 procent gaat via de overheidshulpkas. “De bonden krijgen een forse vergoeding van bijna 200 miljoen euro voor de uitbetaling, maar als het fout gaat, dan zijn ze daarvoor niet verantwoordelijk. Nog erger is dat dat geld niet voor andere zaken binnen de sociale zekerheid kan gebruikt worden.”

Demir pleit er dan ook voor om één centraal uitbetalingssysteem op te richten en die taak van bij de bonden weg te halen. Dat die zoveel inspraak hebben in de uitkeringen is al langer een doorn in het oog van haar partij. “Wat mij betreft komt dit op de tafel bij de volgende regeringsonderhandelingen.”