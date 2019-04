Josje showt Kamari aan andere K3’s

De oude K3 was dinsdag weer even bij mekaar, allemaal om de jongste aanwinst eens te tonen. Josje showde met veel plezier haar kerstekind, Kamari.

Het was de eerste kennismaking van Kamari met de Kristel Verbeke en Karen Damen. En de dames genoten er zichtbaar van, elk posten ze een foto op hun sociale media. Zo werd het dinsdag toch een beetje een K3-reünie. De dames spraken af in Josje’s thuisbasis, Antwerpen. Alhoewel dat straks waarschijnlijk minder snel gaat gebeuren, zo liet Josje eerder al verstaan te willen verhuizen dichter tegen haar familie in Nederland.