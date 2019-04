187 miljoen Indonesiërs kiezen vandaag nieuwe president en ‘Dildo’ is populaire kandidaat dankzij fake news

De ene is een communist en een Chinese stroman. De andere wil een kalifaat stichten, terwijl zijn ‘running mate’ afgeschilderd wordt als homoseksueel. De grootste rechtstreekse presidentsverkiezingen ter wereld, die van Indonesië, worden gedomineerd door fake news. Zo maar eventjes een kwart van alle berichten over de twee kandidaten is vals. De situatie is zo erg dat zelfs fictieve kandidaten honderdduizenden volgers hebben.