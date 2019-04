Onze Anderlecht-watcher legt uit waarom Fred Rutten zelf de handdoek gooide

Het huwelijk tussen Fred Rutten (56) en Anderlecht is al na 3,5 maand voorbij. Alle partijen probeerden er wel (wanhopig) iets van te maken, maar het was gedoemd om te mislukken. Schone schijn. Rutten gaf er nu zelf vroegtijdig de brui aan omdat de Nederlander het simpelweg niet meer ziet zitten. De crisis bij paars-wit is te groot.