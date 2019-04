CLUBNIEUWS. Fred Rutten al gelinkt aan nieuwe club, Waasland-Beveren test vervanger voor Davy Roef

ANDERLECHT. Fred Rutten al meteen gelinkt aan Twente

Fred Rutten is nog maar pas trainer van ­Anderlecht af of er lijkt al een nieuwe uitdaging op hem te staan wachten. In Nederland zijn ze ­ervan overtuigd dat Rutten volgend seizoen aan de slag gaat bij FC Twente, de club van zijn jeugd, de club waar hij zijn volledige spelerscarrière doorbracht en waar hij ook debuteerde als trainer. Twente kan in haar eerste seizoen na de degradatie komend weekend al zeker zijn van de titel in de Keuken Kam­pioen Divisie en de bijhorende promotie naar het hoogste niveau, maar neemt volgens De Telegraaf binnenkort toch afscheid van trainer Marino Pusic. Rutten zou hem moeten opvolgen. Van een akkoord is er evenwel nog geen sprake.

ANDERLECHT. Ook boete voor wangedrag supporters tegen Club Brugge

Het Bondsparket heeft 4.000 euro boete gevorderd voor Anderlecht wegens discriminerende gezangen van zijn supporters tegen Club Brugge (2-3) op 4 april. Een deel van de aanhang zong toen effectief Hij is een hoer van FCB toen scheidsrechter Bram Van Driessche een beslissing nam in het voordeel van Club en ze scandeerden ook Alle boeren zijn homo’s. Daar is melding van gemaakt.

Anderlecht aanvaardt de schorsing niet, waardoor de zaak voor de Geschillencommissie zal komen, waar RSCA zich kan verdedigen. De Brusselaars zullen pleiten dat die slogans al sinds jaar en dag bestaan en bijna onvermijdelijk eigen zijn aan de rivaliteit tussen beide clubs. Daarnaast zouden Brugge-fans ook Joden hebben geroepen richting Anderlecht-aanhang, maar is het niet duidelijk of daar gevolg aan gegeven is.

De zaak komt ongelegen, want paars-wit zal ook zware boetes krijgen voor de incidenten op Standard.

WAASLAND-BEVEREN. Australische doelman test

De Australische doelman Hayden Browne (1,86 meter) traint mee met de A-kern van Waasland-Beveren. De 26-jarige Browne speelde eerder voor het Australische Perth Hills United, het Slovaakse MSK Zilina en het Noorse FK Gjovik-Lyn. Sinds januari 2019 is hij een vrije speler. De Oost-Vlaamse club moet voor volgend seizoen op zoek naar een nieuwe doelman. Davy Roef gaf eerder te kennen volgend jaar opnieuw een stapje hogerop te willen spelen en derde doelman Anthony Swolfs keert na zijn huurperiode in principe terug naar moederclub AA Gent. Voorts tekenden gisteren twee jeugdtalenten hun eerste profcontract: de Nederlandse aanvaller Kemo Soumahoro (16) en de Belgische middenvelder Anas Aalillou (16).