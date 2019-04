Limburgs parket start met anoniem meldpunt voor druglabo’s

Het Limburgse parket heeft een anoniem drugsmeldpunt in het leven geroepen waarop meldingen gedaan kunnen worden over eventuele drugslabo’s en dumpingen. Het Openbaar Ministerie belooft dat alle meldingen onderzocht zullen worden door de politie, met behoud van de anonimiteit van de melder.

De provincie Limburg heeft af te rekenen met een stijging van het aantal dumpingen en druglabo’s. Vooral de overlast die de productie van synthetische drugs met zich meebrengen zorgen voor ernstige risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en milieu. Niet alleen brengen die labo’s de veiligheid van de omwonenden in gevaar door een verhoogd brand- en explosiegevaar, maar ook komen er vaak giftige dampen vrij tijdens de productie en wordt het afval steeds vaker roekeloos gedumpt.

In 2018 werden in Limburg drie drugslabo’s ontdekt, alsook een reeks dumpingen van in totaal 100 ton chemisch afval. De ruimingskosten bedroegen om en bij de 300.000 euro, afgezien van saneringskosten en kosten voor gezondheidszorg. Tijdens de eerste maanden van 2019 werden al vijf drugslabo’s opgerold en elf dumpingen van chemisch afval opgeruimd, telkens opnieuw met een maatschappelijk kostenplaatje voor ruiming, sanering en gezondheidszorg. Deze cijfers verbleken bij de gigantische winsten die de criminele organisaties maken.

Parket en politie zijn vastberaden om de strijd tegen de criminele drugsproductie op te voeren. Daarbij roepen ze de hulp in van de waakzame burgers. Iedereen die verdachte signalen ziet zoals vaten en bidons op vreemde plaatsen, een vreemde chemische geur, bruine vloeistof of witte mist waarneemt of achtergelaten bestelwagens of aanhangwagens zonder nummerplaten of met buitenlandse nummerplaten opmerkt wordt verzocht om het anonieme drugsmeldpunt te bellen op het nummer 0800/2087. Als men gebruik maakt van het anoniem drugsmeldpunt wordt het nummer van de melder niet geregistreerd, de melding wordt ingesproken en de anonimiteit wordt gegarandeerd. Alle meldingen zullen worden onderzocht.

Via de site www.anoniemdrugsmeldpuntlimburg.be kan je de diverse signalen die wijzen op een dumping of een labo herlezen.