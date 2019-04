In Nederland dromen ze van Champions League-winst Ajax na nieuwe stunt, Italiaanse media zijn keihard voor Juventus

Ajax heeft opnieuw gestunt in de Champions League. Na Real Madrid verrasten de Amsterdammers nu ook Juventus. Een resultaat dat de hele wereld rondgaat. In Nederland komen ze - vanzelfsprekend - superlatieven tekort en zien ze “stuntploeg Ajax” als kandidaat voor de eindzege. Juventus krijgt er dan weer stevig van langs in eigen land.

Zowat alle Nederlandse media komen superlatieven tekort om de stunt van Ajax op het allerhoogste niveau te beschrijven. Openbare omroep NOS heeft het over “een imponerend Ajax” dat een “indrukwekkend Europees avontuur wéér een vervolg geeft”. De slotzin is ook de moeite waard: “De prangende vraag blijft: waar eindigt dit?”

Het Nederlandse AD zag een “fenomenaal Ajax”. “De magische toer van Ajax door Europa houdt maar niet op. Dit elftal kent geen grenzen. Werkelijk alles is mogelijk na de glorieuze 1-2 zege bij Juventus. Een Nederlandse ploeg in de halve finale van de Champions League. Een stuntploeg voor de eeuwigheid”, klinkt het lyrisch.

Foto: REUTERS

“Weergaloos Ajax blijft stunten” is de grote kop van De Telegraaf, dat het over “weer een megastunt in Europa” heeft. “Ajax behaalde op een sensationele manier de halve finale van de Champions League”, klinkt het. En er wordt al luidop gedroomd van meer. “Een nieuwe Europese eindzege valt niet meer uit te sluiten voor de stuntploeg van Ten Hag.”

Juventus genadeloos neergesabeld in eigen land

De Italiaanse toonaangevende sportkrant La Gazzetta dello Sport had het voor de wedstrijd al over de Champions League-vloek voor zijn recordkampioen. Bayern München, Galatasaray, Barcelona, opnieuw Bayern München, Real Madrid en nog eens Real Madrid. En nu weer Ajax. Maar dat het weer niks was, is wel verdiend, vinden ze ook in Italië, waar ze over een “super Ajax” praten, dat “een uitzonderlijke tweede helft” speelde. “Met prachtig voetbal legitimeerden ze hun plaatsje in de halve finale.”

Foto: AFP

Vergis u niet: de Oude Dame kreeg er duchtig van langs. “Het is duidelijk dat Juventus ver onder het verwachte niveau presteert. We zitten heel ver van het team dat we een maand geleden nog in actie zagen tegen Atlético Madrid. (...) Voor Juventus was het wederom een vervloekte avond, maar het grote verschil met het verleden was dat Ajax zelfs nog meer had kunnen scoren. Ronaldo scoorde dan wel zijn gebruikelijke doelpuntje, er viel maar weinig aan te doen. Juventus was er gewoon niet klaar voor.”

Het uiteindelijke verdict: “Zaterdag zal Juventus zijn Scudetto vieren. Maar als het al zover komt, zal het het treurigste feest ter wereld zijn.”