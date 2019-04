Hjulmand nog geen zekerheid als nieuwe trainer voor Anderlecht

Anderlecht neemt voor de tweede keer dit seizoen afscheid van zijn hoofdcoach. Fred Rutten (56) zag het niet meer zitten na de 0 op 12 in Play-off 1 en liet zijn contract gisteren ontbinden. Assistent Karim Belhocine neemt over tot eind dit seizoen, maar wat dan? Kasper Hjulmand is dé topkandidaat, maar Verschueren twijfelt.

Het gaat niet om het schokeffect. Anderlecht had nog niet de intentie om Fred Rutten te ontslaan, maar de Nederlander gooide zelf de handdoek. Hij wilde volgend seizoen sowieso geen deel meer uitmaken van RSCA en dan werd maar beslist om de samenwerking meteen stop te zetten. Zo kan paars-wit al aan de voorbereiding beginnen voor volgend jaar.

Net als na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck is het Karim Belhocine die tijdelijk T1 wordt. Hij zal worden bijgestaan door Jonas De Roeck en - opvallend - ook Arno van Zwam. Die laatste was de rechterhand van Rutten.

Belhocine gelooft nog in de kentering. Het ziet er sterk naar uit dat Anderlecht voor het eerst in 55 jaar naast Europees voetbal zal grijpen, maar de interim-coach zei op tv: “Als de spelers, de fans en de staf zin hebben om samen te strijden, kunnen we de situatie nog veranderen.”

De Franco-Algerijn ligt goed bij de (Franstalige) spelers, maar toen Belhocine in december overnam van Hein verloor hij meteen van Moeskroen. Dat gebeurt zondag tegen Gent maar beter niet.

Coucke in Vietnam

Het is duidelijk dat het duo Belhocine-De Roeck maar een noodoplossing is. Volgend seizoen wil Anderlecht met een propere lei beginnen. Maar wie wordt dan trainer? De Deen Kasper Hjulmand staat te popelen om bij paars-wit te beginnen en is vrij sinds hij zelf vertrok bij Nordsjealland. En sportief directeur Frank Arnesen gelooft in hem.

Maar Michael Verschueren is nog niet overtuigd. Anderlecht zit in zijn diepste crisis ooit en Hjulmand staat bekend als een revolutionaire trainer. Verschueren vraagt zich af of het niet beter is om nu een coach te nemen die de Belgische competitie en liefst ook Anderlecht beter kent. Concrete namen zijn daar nog niet opgeplakt. Verschueren en Arnesen moeten nu op één lijn komen en voorzitter Marc Coucke zat gisterenmorgen nog altijd in Vietnam.