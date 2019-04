Shell onder vuur voor ‘legale’ belastingtruc

Het was de Nederlandse krant Trouw die eind november de kat de bel aanbond. Uit jaarverslagen van Shell-vennootschappen viel op te maken dat de Brits-Nederlandse oliereus flinke winsten maakt, maar toch geen vennootschapsbelasting betaalt in Nederland. Shell wees erop dat het olieconcern het gros van zijn winsten in het buitenland behaalt en daar dan ook de meeste belastingen betaalt. Maar ook in Nederland maakt Shell winst, in 2017 nog om en bij het miljard. Dat stelt De Telegraaf.

Verliezen van elders verrekenen

Dat Shell dan toch geen vennootschapsbelasting betaalt, komt doordat het – net als wel meer multinationals – gebruikmaakt van de zogeheten ‘liquidatieverliesregeling’. Shell kan daardoor onbeperkt de verliezen die het elders maakt wanneer het dochterondernemingen ontbindt, verrekenen met de winst die Shell Nederland maakt. En als er dan onder de streep nul euro winst overblijft, hoeft Shell dus geen belasting te betalen. Een praktijk die de Europese Commissie in Brussel al langer een doorn in het oog is, maar die in Nederland nog altijd legaal is.

Dat weten ze ook bij Shell: “Shell volgt de belastingregels die voor alle bedrijven in Nederland gelden”, zegt Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland. “En de belastingdienst weet precies wat wij doen.”

Beetje minder ‘belastingparadijs’

“We moeten niet boos zijn op Shell, we moeten gewoon de wet aanpassen. Multinationals doen niets anders dan gebruikmaken van de wetten die wij maken”, zegt Bart Sels, die in het Nederlandse parlement zetelt voor GroenLinks. Zijn partij heeft nu samen met PvdA en SP een “wetsaanpassing” ingediend. Bedoeling is om die liquidatieverliezen voortaan te beperken in de tijd, tot maximaal drie jaar. Zo kunnen bedrijven niet eindeloos verliezen blijven oppotten en met mondjesmaat in mindering brengen. Bovendien zou de optie beperkt worden tot dochterbedrijven binnen de EU, waarin het moederbedrijf minstens een belang heeft van 25 procent.

Morgen staat in Den Haag alvast een hoorzitting gepland over het belastingregime voor multinationals in Nederland, met experts en vertegenwoordigers van bedrijven. Bij die laatsten ook de topvrouw van Shell Nederland. Zij zal zich moeten weren als een duivel in een wijwatervat, want de wetsaanpassing kan op sympathie rekenen bij regeringspartijen ChristenUnie en D66 en zou dus een meerderheid achter zich kunnen krijgen. Als dat gebeurt, is Nederland weer een heel klein beetje minder ‘belastingparadijs’.