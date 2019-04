Hier heb je je plastic terug, Nestlé

Greenpeace-activisten brachten dinsdag een monster van wegwerpplastic naar het hoofdkantoor van Nestlé in Vevey (Zwitserland). Het gevaarte was meer dan 20 meter lang, 6 meter hoog en deels bedekt in plastic van Nestlé. De actie was een oproep aan Nestlé om het gebruik van wegwerpplastic te stoppen. In 2018 produceerde de multinational 1,7 miljoen ton plastic verpakkingen. Dat zijn meer dan 300 vuilniswagens per dag. En een stijging van 13 procent vergeleken bij het jaar voordien. (pom)