Staande Europese ovatie voor Greta Thunberg

Het Europees Parlement in Straatsburg gaf het Zweedse milieumeisje Greta Thunberg dinsdag een staande ovatie voor haar pleidooi voor het milieu. Thunberg was ervoor helemaal met de trein van Zweden naar het oosten van Frankrijk gereisd. Ze opende haar speech met een verwijzing naar de Notre-Dame-brand. “Iets dergelijks is met onze wereld aan de hand. Ons huis staat in brand.” Thunberg vroeg niet dat de politici haar, een meisje van zestien, zouden geloven. Maar wel de wetenschappers. Ze eindigde met een emotionele oproep: “Politici, leg jullie verschillen bij en schaar jullie achter de wetenschap.” (pom)