‘Charlie Hebdo’ schiet meteen in actie

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo smeedt het ijzer terwijl het heet is: het weekblad verschijnt normaal op woensdag, maar ligt uitzonderlijk vandaag al in de Parijse kiosken. De huisstijl getrouw kiest de redactie ook nu weer voor een gedurfde front: een karikatuur van president Macron, met als kapsel de twee emblematische torens van de Notre-Dame die in vlammen opgaan. Macron had normaal gezien maandagavond zijn eerste maatregelen na het Grote Nationale Debat moeten bekendmaken tijdens een televisietoespraak, maar besloot om die uit te stellen. Aan de diabolische grijns van de karikatuur te zien verwacht Charlie Hebdo niet veel goeds. En de bijbehorende titel laat al even weinig aan de verbeelding over: “Hervormingen: ik begin met het dakgebinte.” (krs)