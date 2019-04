Anderlecht krijgt ook boete voor wangedrag supporters tegen Club Brugge

Het Bondsparket heeft 4.000 euro boete gevorderd voor Anderlecht wegens discriminerende gezangen van zijn supporters tegen Club Brugge (2-3) op 4 april. Een deel van de aanhang zong toen effectief Hij is een hoer van FCB toen scheidsrechter Bram Van Driessche een beslissing nam in het voordeel van Club en ze scandeerden ook Alle boeren zijn homo’s. Daar is melding van gemaakt.

Anderlecht aanvaardt de schorsing niet, waardoor de zaak voor de Geschillencommissie zal komen, waar RSCA zich kan verdedigen. De Brusselaars zullen pleiten dat die slogans al sinds jaar en dag bestaan en bijna onvermijdelijk eigen zijn aan de rivaliteit tussen beide clubs. Daarnaast zouden Brugge-fans ook Joden hebben geroepen richting Anderlecht-aanhang, maar is het niet duidelijk of daar gevolg aan gegeven is.

De zaak komt ongelegen, want paars-wit zal ook zware boetes krijgen voor de incidenten op Standard.