EU “betreurt diep” nieuwe sancties van Washington tegen Cuba

De Europese Unie betreurt de aankondiging van de regering van president Donald Trump dat het van plan is om het derde deel van de Helms-Burton-wet binnenkort te activeren. Dat maakt het mogelijk om duizenden gerechtelijke procedures op te starten tegen buitenlandse bedrijven in Cuba.

“We betreuren deze beslissing diep”, zei de ambassadeur van de EU in Havana, Alberto Navarro. “Dit gaat nog meer verwarring creëren voor buitenlandse investeringen, die helpen om jobs en welvaart te creëren in Cuba.” De EU is de belangrijkste handelspartner van Cuba.

Als het derde deel van de Helms-Burton-wet van 1996 in werking treedt, kunnen Cubaanse ballingen buitenlandse bedrijven voor Amerikaanse rechtbanken dagen. De bedrijven zouden zich moeten verantwoorden voor winsten die gerealiseerd zijn met middelen die genationaliseerd zijn tijdens de Cubaanse Revolutie van 1959. Voorgangers van Trump hebben de clausule steeds opgeschort, om de confrontatie met bondgenoten uit de weg te gaan.

Trump wil blijkbaar de duimschroeven van de regering in Havana verder aanhalen. De Republikein brak met het beleid van zijn Democratische voorganger Barack Obama, die had aangedrongen op een verbetering van de decennialange verscheurde relatie tussen de twee landen.