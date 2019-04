Trump stelt veto tegen resolutie om VS-steun aan Saoedische coalitie in Jemen stop te zetten

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zoals verwacht zijn veto gesteld tegen een resolutie om VS-steun aan Saoedische coalitie in Jemen stop te zetten. “Deze resolutie is een nutteloze en gevaarlijke poging om mijn constitutionele bevoegdheden te verzwakken en de levens van Amerikaanse burgers in gevaar te brengen”, verklaarde Trump in een communiqué.

De resolutie, die begin deze maand in de twee kamers van het Amerikaanse Congres werd goedgekeurd, kwam er in de nasleep van de moord vorig jaar op de dissidente journalist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel. Die moord deed internationaal heel wat stof opwaaien, en Turkije stelde dat de opdracht voor de moord op Khashoggi, die zich geregeld kritisch uitliet over de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, “uit de hoogste regionen van de Saoedische regering kwam”. Het lichaam van de journalist werd nooit gevonden.