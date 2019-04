150 opvarenden vermist na ongeval met ferry in Congo

In de Democratische Republiek Congo worden na een ongeval met een ferry ongeveer 150 opvarenden vermist. Er wordt gevreesd voor hun leven. De ferry zonk naar verluidt maandagavond plaatselijke tijd in het Kivumeer, in het oosten van het land. Felix-Antoine Tshisekedi twitterde al “diep bedroefd” te zijn over de tragedie en uitte zijn medeleven aan de nabestaanden.