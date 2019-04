Nieuwe klacht tegen ‘#LikeMe’-bedenker uit Boechout: “Door hem heb ik een afkeer van mannen”

In het onderzoek naar het vermeende seksueel misbruik door choreograaf B.V.O. uit Boechout, medeoprichter van productiehuis Fabric Magic, is maandag een nieuwe klacht ingediend. “Door hem heb ik een afkeer van mannen”, zegt het slachtoffer. De advocaat van B.V.O. liet eerder al verstaan dat zijn cliënt de feiten betwist. “Dat geldt zeker ook voor deze feiten.”

L.B. uit Herentals was al een twintiger toen hij B.V.O. in 2014 leerde kennen in pretpark Bobbejaanland. De 37-jarige choreograaf uit Boechout stond daar met zijn dansschool voor de monsters die er tijdens ...