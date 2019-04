Greta Thunberg in tranen: ‘Red de wereld, zoals de Notre-Dame’

De jonge Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg vroeg het Europees Parlement in Straatsburg andermaal om snel te handelen zodat de wereld kan worden gered. Ze verwees in haar speech ook naar de brand in de Notre-Dame.

Thunberg, die helemaal met de trein van Zweden naar Straatsburg was gereisd, mocht dinsdag de milieucommissie van het Europees Parlement toespreken. Ze opende haar speech met een verwijzing naar brand die maandagavond de Notre-Dame in Parijs zwaar heeft beschadigd.

De 16-jarige klimaatactiviste, die jongeren wereldwijd heeft geïnspireerd tot klimaatmarsen, hoopt dat de politieke leiders ook daadkracht tonen om onze wereld willen redden, op dezelfde manier zoals ze beloven de Notre-Dame snel te heropbouwen na de verwoestende brand.

‘De hele wereld was getuige van de brand in de Notre-Dame, maar de Notre-Dame wordt heropgebouwd’, aldus Thunberg. ‘Ik hoop dat het sterke fundamenten heeft, en ik hoop dat ook wij sterke fundamenten hebben, maar daar ben ik niet zo zeker van.’

‘Ik wil dat jullie handelen alsof jullie huis in brand staat’, vervolgde ze haar speech. ‘Veel politici zeggen me dat panikeren niets oplost. Akkoord, maar wanneer je huis in brand staat en je wil voorkomen dat het helemaal instort, is het beter om een beetje te panikeren.’

‘Wanneer je huis in elkaar dreigt te vallen, zou je niet langer de wereld rondvliegen in businessklasse. Je zou geen drie noodbijeenkomsten over Brexit organiseren en geen enkele over klimaatverandering. Wel ik zeg je, ons huis valt in elkaar, en toch gebeurt er niets. Word wakker en doe wat nodig is’, aldus Thunberg, die kiezers opriep om bij de Europese verkiezingen rekening te houden met de eisen van de jonge klimaatspijbelaars, die zelf niet mogen stemmen.

Thunberg (sinds gisteren ook vereeuwigd als muurschildering in Brussel) vroeg niet dat de politici haar, een meisje van zestien, zouden geloven. Maar wel de wetenschappers. Ze eindigde met een emotionele oproep: ‘Politici, leg jullie verschillen bij en schaar jullie achter de wetenschap’, wat werd gevolgd door een staande ovatie.

