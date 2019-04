Veel meer dan een luchthaven: hoogste indoorwaterval ter wereld in nieuwe vleugel van Singapore Airport

Een rustige boswandeling terwijl je op je volgende vlucht wacht? In Singapore kan het, want daar openen ze vandaag een nieuwe vleugel van hun luchthaven. Een juweeltje, “The Jewel”, noemen ze het zelf. Met hangbruggen tussen de bomen en de hoogste indoorwaterval ter wereld.

Wachten op een aansluiting, dat doe je in Singapore niet in een ongemakkelijke stoel onder fel TL-licht. Passagiers kunnen er verpozen in een splinternieuwe vleugel, die meer dan 1 miljoen euro heeft gekost.

“The Jewel” is 13 hectare groot en telt naast een hotel en driehonderd winkels ook een groot park. Met echte bomen, met hangbruggen, en met een veertig meter hoge indoorwaterval - de hoogste ter wereld.

Twee apen sieren het bos van The Jewel. Foto: REUTERS

Singapore Changi Airport deed de investering naar eigen zeggen om van de luchthaven een bestemming op zich te maken en om te zorgen dat de luchthaven ‘de beste ter wereld blijft’.

Enkele weken geleden kreeg het die eretitel vor het zevende jaar op rij na een bevraging bij 13 miljoen reizigers wereldwijd. Met Tokio (Japan) en Incheon (Zuid-Korea), Hamad (Qatar) en Hong Kong vult Azië de volledige top-vijf.

Lange roltrappen verbinden The Jewel met de rest van de luchthaven. Foto: REUTERS

De plantengevel is vier verdiepingen hoog. Foto: REUTERS

Ook elders is de vleugel met bloemen versierd. Foto: REUTERS

De waterval is het centrale punt. Foto: AFP

Het dak wordt weerspiegeld in de vijver van The Jewel. Foto: REUTERS

De nieuwe vleugel staat naast de controletoren. Foto: EPA-EFE

Na valavond wordt de waterval verlicht. Foto: REUTERS

De ‘Rain Vortex’ is 40 meter hoog. Foto: REUTERS

Een overdekt wandelpad verbindt de nieuwe vleugel met de terminals. Foto: REUTERS