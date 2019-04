Ecuadoraanse president:“Assange smeerde uitwerpselen op de muren van de ambassade. Opgelucht dat hij weg is”

“De man heeft van alles gedaan. Hij beledigde Ecuador toen hij naar ons verwees als een compleet onbelangrijk land en smeerde zelfs uitwerpselen aan de muren van de ambassade.” Volgens de president zijn dat voldoende reden om zijn asiel in te trekken. Assange zou het personeel erg slecht behandeld hebben en viel zelfs bewakers aan. “Zo iets kan niet getolereerd worden. Hij heeft ons geduld en tolerantie tot de limiet geduwd. ”

LEES OOK. Na jarenlang verblijf op ambassade: oprichter van Wikileaks Julian Assange opgepakt in Londen

Assange zou ook verschillende camera’s in de ambassade gemonteerd hebben zonder daar eerst over te spreken met het personeel van de ambassade. “Het is ook belangrijk duidelijk te maken dat de organisatie die hij leidde, mijn telefoon en die van mijn vrouw gehackt en afgeluisterd heeft. Hij heeft private foto’s van mijn familie gepubliceerd, van mijn vrouw en dochters.”

BEKIJK OOK. Excentrieke gedrag van omstreden Julian Assange in beeld: skateboardend door de ambassade

Aan het einde van het gesprek vroeg de journalist van BBC of de president opgelucht is dat Assange weg is uit de ambassade. “Ik denk dat alle Ecuadoranen opgelucht zijn. Hij gedroeg zich niet zoals hij zou moeten ten opzichte van een land dat hem opgevangen heeft.”

I spoke to Ecuadorian President @Lenin Moreno about why they revoked the asylum of #JulianAssange. The president gave pretty shocking details about how the #WikiLeaks leader exhausted their tolerance...



With @trowynt on @BBCWorld News America pic.twitter.com/Msmpsuh8ss