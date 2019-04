Europese autoverkoop met 3,3 procent achteruit

De verkoop van nieuwe wagens in de EU is er tijdens de eerste drie maanden van dit jaar met 3,3 procent op achteruitgegaan, in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Dat meldt de Europese constructeurskoepel Acea woensdag. In totaal werden het voorbije kwartaal 4,03 miljoen auto’s verkocht.

Zowat in alle grote Europese landen werd tijdens de afgelopen drie maanden een daling opgetekend. Enkel in Duitsland (+0,2 procent) is sprake van een stabilisering. Vooral Spanje (-6,9 procent) en Italië (-6,5 procent) trekken de verkoopcijfers verder naar beneden. Ook in België, waar de verkoop tijdens het eerste kwartaal met 5,9 procent afnam, is de daling groter dan het Europese gemiddelde.

De autoverkoop zit al zeven maanden op rij in een dalende lijn. In maart 2019 werden nog 1,79 miljoen nieuwe wagens genoteerd, een daling van 3,9 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.