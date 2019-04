Lichaam gevonden langs de sporen: treinverkeer onderbroken tussen Halle en Doornik

Het treinverkeer is woensdagochtend een tijdlang onderbroken geweest op lijn 94 tussen Halle en Doornik, nadat een lichaam werd aangetroffen langs de sporen in Opzullik, in de provincie Henegouwen. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. De persoon zou niet overleden zijn door een treinongeval.