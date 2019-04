Juventus keldert op de beurs na kwartfinale Champions League, Ajax-aandeel stijgt fors

Het aandeel Ajax is woensdag in trek op de beurs van Amsterdam. Beleggers reageren verheugd op de winst van de club op de Italiaanse grootmacht Juventus. Daarmee bereikte de enige beursgenoteerde voetbalclub van Nederland voor het eerst in 22 jaar weer de halve finale van de Champions League. Het aandeel Juventus kelderde in Italië met een verlies van bijna een kwart van de waarde.

LEES MEER. In Nederland dromen ze van Champions League-winst Ajax na nieuwe stunt, Italiaanse media zijn keihard voor Juventus

Het aandeel Ajax stond omstreeks 09.15 uur 9,3 procent hoger op 18,75 euro. Juventus, vooraf een van de favorieten voor de eindzege van de Champions League en de club van sterspeler Christiano Ronaldo, kelderde tot 24 procent op de beurs in Milaan. Met de huidige koersen heeft Ajax een marktwaarde van ongeveer 343 miljoen euro. Juventus is nog 1,3 miljard euro waard.

Het elftal van trainer Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij Juventus met 2-1. Dat was voldoende na het gelijkspel van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (1-1). Tottenham Hotspur of Manchester City wordt de tegenstander van Ajax in de halve eindstrijd.