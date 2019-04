Slecht nieuws voor Anderlecht en nationale beloften: Dimata mist rest van de play-offs en EK

Een dag na het vertrek van coach Fred Rutten heeft Anderlecht opnieuw slecht nieuws gekregen: aanvaller Landry Dimata moet zoals voorspeld een streep trekken door de rest van zijn seizoen. De 21-jarige spits blijft te veel last ondervinden van een raakbeenprobleem aan zijn knie en is drie maanden out.

Anderlecht heeft Dimata de voorbije maanden flink gemist. De topspits van paars-wit (gehuurd van Wolfsburg) maakte dit seizoen al dertien doelpunten, maar in 2019 speelde hij nog maar 71 minuten, terwijl hij toen maar half fit was. Anderlecht hoopte Dimata nog fit te krijgen tegen halfweg de play-offs, maar moet daar nu definitief een kruis over maken. De aanvaller heeft opnieuw last van de knie en zal niet meer spelen in Play-off 1. Hij mist ook het EK met de Belgische beloften. Een flinke streep door de rekening van bondscoach Johan Walem, want Dimata was het speerpunt van de Belgische aanval.

Dimata ondergaat allicht een lichte operatie. Hij zal een drietal maanden out zijn.