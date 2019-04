U bent barman of kok? Sorry, dan krijgt u geen autoverzekering

Wie in de horeca werkt, krijgt moeilijker een autoverzekering dan veel andere beroepsgroepen. “Want ze veroorzaken meer ongevallen”, zeggen verzekeraars. Horeca Vlaanderen noemt dat stigmatiserend en vraagt actie van de politiek.

Horecaondernemers, koks, kelners en barmannen rijden vaker ’s nachts, drinken vaker alcohol en hebben dus meer risico op een ongeval: dat is de redenering die verzekeraars maken. En dus staan ze niet te springen om barmannen en kelners een autoverzekering te geven. Sommige rekenen een fors hogere premie aan, andere weigeren helemaal om mensen uit de horeca te verzekeren.

“Dat is stigmatiserend”, zegt Matthias De Caluwe, de topman van Horeca Vlaanderen. “Mensen uit de horeca moeten de kans krijgen om zich legitiem en voor een aanvaardbare prijs te laten verzekeren. Het is evident dat daar voorwaarden aan verbonden zijn, maar ze moeten de kans krijgen om zich te bewijzen.”

Horeca Vlaanderen vraagt de verzekeraars en de politiek om in te grijpen. “De verzekeraars moeten dit met een open geest bekijken. We zitten graag samen voor constructief overleg. Het kan niet dat je met een vergrootglas wordt bekeken omdat je uit een bepaalde sector komt. Als ze dat niet kunnen, moet de politiek zich erover buigen.”

Meer risico op ongeval

De cijfers van Statbel en Fedris, het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico’s, geven de verzekeringswereld nochtans gelijk. Koks, kelners en barmannen raken tijdens hun werk of bij hun woon-werkverkeer ongeveer even vaak betrokken in een ongeval als vrachtwagenchauffeurs, maar die laatsten leggen veel meer kilometers af.

“De ongevallen zijn ook ernstiger”, zegt Alexandra De Backer van Fedris. “1,7 procent van de ongevallen met kelners en barmannen zijn dodelijk, tegenover 0,2 procent gemiddeld over alle beroepen. Ook de ongevallen met blijvende arbeidsongeschiktheid zijn frequenter.”

Ziekenhuiskeuken? Geen probleem

Verzekeringskoepel Assuralia ziet er daarom geen graten in dat verzekeraars onderscheid maken. “De wet stelt dat het niet mag op basis van bijvoorbeeld geslacht of afkomst, maar wel op basis van beroepsgroep”, zegt woordvoerder Wauthier Robyns. “Horecapersoneel en taxichauffeurs zijn twee beroepsgroepen waar sommige verzekeraars afblijven.”

“Voor wie in de centrale keuken van een ziekenhuis werkt, is er uiteraard geen probleem”, zegt Philippe Neyt van Corona Direct, een van de door de horecawereld geviseerde verzekeraars. “Maar er zijn bepaalde gevallen waarbij wij het risico niet wensen te verzekeren. ”

Bij Unia, de waakhond tegen discriminatie in ons land, is te horen dat zij niet kunnen tussenkomen omdat beroep geen beschermd criterium is. “Wij pleiten ervoor om dossiers eerder individueel te bekijken”, klinkt het daar.

En wie echt nergens aan een autoverzekering raakt? Die kan volgens Assuralia bij het Tariferingsbureau terecht, een overheidsinstantie die bestuurders verzekert die door de reguliere verzekeringsmaatschappijen geweigerd worden. De premies die je daar betaalt, liggen echter vaak hoger dan gemiddeld.