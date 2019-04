Luchtvrachtsector waarschuwt voor gevolgen van de werkonderbrekingen

Air Cargo Belgium trekt woensdag aan de alarmbel omwille van de aanhoudende hinder bij de dienstverlening van luchtverkeersleider skeyes. De onzekerheid heeft niet alleen nu economische gevolgen, op de langere termijn kan de tewerkstelling en ontwikkeling van de luchthaven in gevaar komen, waarschuwt de sectorvereniging van de luchtvracht op Brussels Airport.

De afgelopen nachten was er opnieuw hinder omdat te veel luchtverkeersleiders zich ziek gemeld hadden om de dienstverlening te verzorgen. Zo waren er maandagnacht geen vluchten van middernacht tot dinsdag 6 uur, en ook dinsdagnacht was een deel van het Belgische luchtruim 3 uur afgesloten.

Die onzekerheid houdt al aan sinds februari er is geen vooruitgang in het dossier, ondanks de aanstelling van twee sociale bemiddelaars, hekelt ACB. “Afgelopen nacht werden 37 vrachtvluchten geannuleerd, goed voor zo’n 1.200 ton transportgoederen”, zegt Geert Keirens, directeur van Air Cargo Belgium. Twaalf onderbrekingen resulteerden in een daling van het gevlogen vrachtvolume met 12 procent.

“De economische gevolgen van de onderbroken dienstverlening laten zich dus meteen voelen. Deze onzekerheid brengt de tewerkstelling en de ontwikkeling van de luchthaven in gevaar, niet alleen op korte termijn maar ook op lange termijn”, dixit Keirens. Daarbij denkt ACB aan de e-commerce, de farmaceutische sector of transport van bederfbare goederen. “Dit soort transport vereist een betrouwbare mobiliteitsketen.” Daarbij waarschuwt de koepel dat luchtvrachtverladers heel snel alternatieven kunnen zoeken.

“Het kan toch niet zijn dat het luchtverkeer lam ligt omdat een paar mensen ziek zijn”, besluit Keirens. Hij vraagt een krachtig politiek signaal, in de eerste plaats om het conflict bij skeyes op te lossen. “ik denk dat minister van Werk Peeters er wat druk op moet zetten.” ACB verwijst ook naar dossiers als de vluchtroutes en geluidsnormen, of het sociaal klimaat op de luchthaven.