Paus spreekt “dankbaarheid van hele Kerk” aan brandweer uit na brand Notre-Dame

Paus Franciscus heeft woensdag “de dankbaarheid van de hele Kerk” uitgesproken aan de brandweer en al diegenen “die zich, zelfs met risico voor eigen leven, ingezet hebben” om de Notre-Damekathedraal in Parijs van de vlammen te redden.

“Dat de Heilige Maagd Maria hen zegent en het reconstructiewerk steunt. Dat het een collectief werk moge zijn, ter meerdere eer en glorie van God”, zei de paus in zijn wekelijkse audiëntie voor duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein in Rome. “Dierbare broeders en zusters, ik heb een grote pijn gevoeld en ik voel me zo dicht bij u”, voegde hij eraan toe in de boodschap, die door een priester in het Frans vertaald werd en aan “alle Parijzenaars en het hele Franse volk” gericht was.

Dinsdagnamiddag had de Argentijnse paus met de Franse president Emmanuel Macron getelefoneerd, na de brand die maandagavond in de Notre-Dame woedde.

Kardinaal Gianfranco Ravasi, “minister” van Cultuur van de Heilige Stoel, bood dinsdag “technische en wetenschappelijke” bijstand van de deskundigen van de Vaticaanse Musea aan om te helpen bij de reconstructie van de Notre-Dame.