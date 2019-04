Haal de zonnecrème maar boven want het wordt een warm en zonnig paasweekend: “Insmeren is de boodschap”

Aan de kust wordt het door een zeebries nog ietsje te fris om in bikini te zonnebaden, maar in het binnenland halen we wel al 23 graden Foto: Maartje Geels

Het wordt een warm en zonnig paasweekend. Vanaf donderdag straalt de zon volop en klimt de thermometer al hoger dan 20 graden. “En in het weekend doen we er nog een schepje bovenop met 22 en mogelijk zelfs 23 graden”, zegt weerman Frank Deboosere. Aan de kust wrijven ze alvast in de handen, 85 procent van de hotelkamers is nu al volzet.

Op 26 februari kregen we al een eerste voorsmaakje van de zomer met 20,2 graden. Maar nu wordt het pas echt rokjes- en kortebroekenweer. “Een hogedrukgebied met kern boven het zuiden van Zweden en Noorwegen brengt warme lucht naar onze streken”, zegt weerman David Dehenauw. “In de Kempen kan dat voor 23 graden zorgen.” “Insmeren is dus dé boodschap”, zegt Deboosere. “Want de zon heeft al veel kracht.”

375.000 man aan zee

Aan de kust wordt het door een zeebries zo’n 17 à 18 graden. Ietsje te fris dus om er al in bikini te zitten. Maar dat houdt de toeristen zeker niet tegen. “We verwachten aan zee ongeveer 375.000 dagjestoeristen tijdens het lange weekend”, zegt Dirk Marteel van Westtoer. “Wat top is. En er zijn ook veel overnachters, de hotels noteren nu al een bezetting van 85 procent.”

Volgens Frank Deboosere luidt dit weekend het begin van echt lente- en zomerweer in. “We zien jaarlijks dat er ergens half april een kantelmoment is in het weer. Het begin van een warmere periode die dan tot ergens half oktober duurt. Daarna is het vet doorgaans van de soep. Nu zitten we op dat kantelpunt.”

Gedaan met vriezen

Voor wie in de moestuin wil werken, heeft Deboosere ook nog goed nieuws. “Ik zie op de weerkaarten geen vrieskou meer opduiken. Wat goed is voor de plantjes.” Al zijn er natuurlijk wel nog de IJsheiligen. “Dat is volksweerkunde”, zegt Dehenauw. “Tot en met de IJsheiligen - half mei - zou het nog kunnen vriezen. Dat was vroeger zo, maar door de opwarming van het klimaat zien we dat die laatste mogelijke vorstdagen gemiddeld gezien naar eind april opgeschoven zijn.”

Na het paasweekend vergroot wel de kans op regen. “Maandagavond kan het inderdaad onstabieler worden”, zegt Dehenauw. “Daarna lijkt het onstabieler en ook iets minder warm te worden. Maar die regen is zeker welkom. Het grote watertekort van vorig jaar hebben we nog steeds niet opgehaald.”