Machinebouwer vrijuit voor ongeval waarbij hoofd werkneemster bijna doorboord werd

Brugge - Een machinebouwer uit Marke is door de Brugse strafrechter vrijgesproken voor een ernstig arbeidsongeval, waarbij een 51-jarige werkneemster met haar hoofd gekneld raakte in een machine. Het arbeidsauditoraat had voor Michel Van De Wiele NV een geldboete van 21.600 euro gevorderd.

De feiten speelden zich op 20 oktober 2016 af bij de vernikkelingslijn, waar haken geproduceerd worden. Het slachtoffer was de werking aan het uitleggen aan een uitzendkracht en wilde een kwaliteitscontrole uitvoeren. De machine schoot weer in gang, waardoor ze met haar hoofd en schouders klem zat onder een blok. Haar hoofd werd gelukkig niet doorboord door de stalen pinnen. De vrouw uit Geluveld liep wel ernstige snijwonden in het gelaat op.

Volgens het arbeidsauditoraat schortte er iets aan de werking van de machine. De machine kon enkel werken als twee knoppen tegelijk werden ingedrukt, maar dat bleek in de praktijk niet het geval. Ook de noodstop zou niet gewerkt hebben. Bovendien werkte het slachtoffer zelf nog niet lang bij Van De Wiele en was ze dus niet ervaren genoeg om die opleiding te geven. “Ze sprak Nederlands, terwijl de interim Franstalig was. De communicatie verliep dus ook heel moeilijk”, aldus arbeidsauditeur Jeroen Lorré.

Volgens de arbeidsauditeur werden door de inspectie verschillende gebreken vastgesteld. “De tweehandsbediening van de vernikkelingsmachine was niet veilig”, stelde hij. “Normaal kon die machine niet in gang schieten als de beide knoppen niet waren ingeduwd. De noodstop functioneerde ook niet naar behoren en bovendien had het slachtoffer onvoldoende ervaring om die uitzendkracht op te leiden.” De auditeur vroeg een geldboete van 21.600 euro voor het bedrijf, maar dat vroeg zelf de vrijspraak. Volgens de verdediging krijgen alle arbeiders op voorhand wel degelijk veiligheidstrainingen. “Het probleem ligt niet bij de veiligheid van de machine, maar bij het feit dat men daar met twee stond”, aldus meester Sofie Heyndrickx. De advocate pleitte dat een onoplettendheid van de werknemers dus wellicht de boosdoener was. De verdediging vroeg de vrijspraak, maar stelde ook voor dat de rechter desnoods de machine ter plaatse zou gaan bekijken.

De rechter volgde de redenering van de verdediging en oordeelde dat de machine an sich niet onveilig hoefde te zijn, als ze door één persoon bediend werd. Bovendien bestaat er te veel onduidelijk over de precieze werking van die noodstop. Daarnaast stelde de rechter vast dat het slachtoffer voldoende ervaring had om iemand te kunnen opleiden. Mogelijk was er wel een gebrek aan instructies over hoe die opleiding in de praktijk moest verlopen, maar daar werd het bedrijf niet voor vervolgd.