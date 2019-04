Selfie loopt dramatisch af: studente stort te pletter

Een twintigjarige studente uit South Dakota in de Verenigde Staten is tijdens een schooluitstap tragisch om het leven gekomen. Ze wilde een selfie nemen op de Hawksbill Crag-rots, maar misstapte zich en viel in de afgrond naar beneden.

Andrea Norton (20) was samen met een groepje studenten van Briar Cliff University op pad in het Ozark National Forest. De groep stopte aan Hawksbill Crag, een uitstekende rots in het midden van het bos. Daar wilde Norton een foto nemen, maar ze zette haar voet verkeerd en viel zo’n 30 meter naar beneden. Het meisje is overleden.

De leerkracht die de groep begeleidde, maakt de uitstap al circa 20 jaar met zijn studenten. Volgens de lokale sheriff is de dood van Norton een belangrijke waarschuwing voor populaire wandelplekken zoals Hawksbill Crag. “Eén misstap kan een leuke dag een tragisch einde geven. Ik wil dat iedereen voorzichtig is en zich amuseert, maar oplet hoe gevaarlijk zo’n plekken kunnen zijn. Ik wil niet dat er nog families hetzelfde moeten doorstaan als de ouders van Andrea nu doen.”