Twitter zoekt naar spelende vader en dochter voor de Notre-Dame

De Amerikaanse toeriste Brooke Windsor (23) nam een foto van een vader met zijn dochtertje voor de Notre-Dame een uur voor daar brand uitbrak. Ze nam de foto puur omdat ze het een mooi moment vond en twijfelde nog of ze de foto aan de vader zou gaan geven. Dat deed ze uiteindelijk niet, maar nu schakelt ze sociale media in om de foto toch tot bij de vader en zijn dochter te krijgen.

“Twitter moest je toch wat magie hebben, help hem dan dit te vinden.” En het lijkt misschien wel te lukken. De foto werd ondertussen al 205.000 keer gedeeld en ook al 427.000 keer leuk gevonden.

Dinsdag liet de vrouw weten dat ze de twee nog niet gevonden heeft, maar de zoektocht verder zet.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ???? pic.twitter.com/pEu33ubqCK