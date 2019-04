Hulpdiensten moeten uitrukken voor hobbyfotograaf die weigert te zwemmen: "Mijn materiaal kost meer dan 2.000 euro"

Blankenberge / Wenduine - Hulpdiensten aan de kust moesten woensdagvoormiddag massaal uitrukken voor een man die verrast werd door het opkomende zeewater. Toen de hobbyfotograaf uit het water werd gevist door de reddingsdiensten, stond het water al tot aan de borst. Hij weigerde te zwemmen omdat zijn materiaal dan nat zou worden. “Mijn toestel en statief kosten meer dan 2.000 euro. Voor mijn leven ging ik dat niet lossen.”

Het incident deed zich voor aan het Westerstaketsel tussen Blankenberge en Wenduine. De 64-jarige hobbyfotograaf Vincenzo Monti uit Assebroeke was daar sinds dinsdagochtend langs de waterlijn plaatjes aan het schieten te schieten. “Het perfecte weer voor zwart-witfoto’s”, legt hij uit.

Maar toen Monti zich even met zijn statief en fototoestel op een zandbank aan enkele rotsblokken waagde, ging het mis. Plots werd hij verrast door het opkomende zeewater. “Toen stond het water al tot aan mijn knieën. Ik probeerde er nog door te wandelen, maar kon geen kant op. Door een bekkenbreuk 14 maanden geleden kan ik weinig kracht zetten op mijn benen.”

Foto: jve

Monti stond ondertussen tot zijn middel in het water en hield zijn statief en zijn toestel in de lucht. Enkele wandelaars op het strand zagen alles gebeuren en verwittigden de hulpdiensten. Ook door de temperatuur van het zeewater - momenteel nog maar 9 graden - was de man in ernstig gevaar. Meteen werden alle reddingsdiensten opgetrommeld en een NH-90-heli de lucht ingestuurd. Boten van de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst en de strandreddingsdienst waren binnen het halfuur aanwezig. Uiteindelijk kon de man aan boord van een reddingsboot gehesen worden.

Gewond raakte de flamboyante hobbyfotograaf - op enkele schaafwonden na - niet. Na een medische check-up in een ambulance bleek hij kerngezond. Hij hield er enkel wat natte kleren en een opmerkelijk verhaal aan over.

Maar waarom probeerde hij niet gewoon zelf terug te zwemmen? Toen de reddingsboot hem vond, stond de man al ongeveer 50 meter diep in het water. Zijn fototoestel en statief beschermen, was voor hem prioritair, zei hij. Ook al bracht hij zo zijn eigen leven in gevaar.

“Mijn volledige set kostte meer dan 2.000 euro. Alles kwijtraken, was geen optie. Dit is al meer dan 20 jaar mijn passie”, zegt Monti vastberaden. “Natuurlijk raakte ik wel in paniek toen ik plots verrast werd door de getijden. Ik heb nog lang aan de kust gewoond maar toch heb ik mij laten vangen. Eind goed al goed, al is mijn dochter toch een beetje boos op mij (lacht).”