Politie van Zaventem zoekt exhibitionist die al 40 keer toesloeg

De politie van Zaventem is op zoek naar een exhibitionist die al minstens veertig keer toesloeg in de luchthavengemeente. Hij is al actief sinds 2016, maar pas nu kon er een robotfoto gemaakt worden van de man op basis van een persoonsbeschrijving van een slachtoffer.

Dat slachtoffer getuigt anoniem in het VTM-programma Faroek. De vrouw wilde op 10 oktober van vorig jaar huiswaarts keren na een avondje op café met een vriendin. Toen ze in de wagen stapte, blokkeerde de verdachte echter de deur en greep haar bij de keel. Hij trok haar hoofd richting zijn kruis. “Wil je hier eens aan zuigen”, vroeg hij de vrouw. Toen diens vriendin met haar wagen draaide in de straat stapte hij plotseling weg. “Hij vroeg het niet eens op een agressieve toon en stapte ook rustig weg, niet eens gehaast”, vertelt het slachtoffer. “Misschien was hij wel veel verder gegaan indien hij niet gestoord zou zijn.”

De politie heeft weet van meer dan veertig feiten, vooral in 2016, 2017 en 2018. Dit jaar zijn er nog geen nieuwe meldingen, maar de recherche vreest wel dat hij opnieuw zou toe kunnen slaan. Op basis van de robotfoto hoopt de politie nu toch de man te kunnen ontmaskeren.

Wie tips heeft, wordt gevraagd telefonisch contact op te nemen via het gratis nummer van de politie, 0800/30.300.