Documentaire over Maddie McCann doet oude piste weer bovenkomen: “Geen enkele manier waarop dat in die auto beland kan zijn”

De Netflix-documentaire over Maddie McCann doet een oude piste in de zaak opnieuw flink wat aandacht krijgen. Een ex-speurder vraagt om het DNA-materiaal dat destijds in het appartement gevonden werd met de nieuwste technieken te onderzoeken. Vooral het feit dat haar DNA-materiaal opdook in een auto die haar ouders drie weken na haar verdwijning pas huurden, doet hem denken dat er iets niet juist zit.

Madeleine ‘Maddie’ McCann verdween op 3 mei 2007 tijdens een vakantie met het gezin in Portugal. Terwijl haar ouders op restaurant zaten te eten met vrienden uit het vakantieresort, lagen hun kinderen te slapen in het appartement waarin ze verbleven. Toen ze terugkwamen, was er geen spoor van Maddie. Een zoektocht in de buurt van het hotel leverde niets op, en zelfs 12 jaar later blijft het onduidelijk wat er gebeurd is met het Britse meisje.

Niet dat er niet geprobeerd is om de vreemde verdwijningszaak op te lossen. Speurders hebben een massa theorieën en tips onderzocht, privédetectives en journalisten hebben zich over de zaak gebogen en recent deden ook programmamakers van streamingdienst Netflix een poging om de waarheid aan het licht te brengen. Allemaal zonder resultaat. De ouders worden er soms moedeloos van, zeiden ze al meermaals in interviews, maar ze zijn vastbesloten om de moed nooit op te geven.

Bloed

Foto: Photo News

Op sociale media beweegt de jongste dagen wel weer één en ander rond de zaak. Dat is het gevolg van de Netflix-reeks The disappearance of Madeleine McCann, die al meer dan een maand te bekijken is. Toch duiken er nog geregeld nieuwe theorieën op over wat er met Maddie gebeurd is.

De meest recente ophef draait rond het sporenonderzoek in het vakantiehuisje van de familie McCann. Dat gebeurde met speciaal opgeleide honden om te zoeken naar menselijke resten op de plaats van misdaden of verdwijningen. De twee honden blaften in 2006 zowel in het appartement als in de huurauto die het gezin drie weken later huurde, vonden sporen op de kleding van mama Kate en de favoriete knuffel van Maddie. De honden namen er bovendien een lijkgeur waar. Er werden ook bloedsporen aangetroffen.

Slecht vertaald

Allemaal elementen waardoor de speurders destijds rekening gingen houden met het feit dat Maddie om het leven is gekomen in het appartement. Maar het rapport over de DNA-sporen was in het Engels geschreven en door de lokale politie vertaald naar het Portugees. Vreemd is dat de Portugese speurders slechts een samenvatting ervan te lezen kregen, en daar stonden veel elementen van het onderzoek niet in vermeld.

Foto: ISOPIX

Het veroorzaakte destijds grote verontwaardiging in het Verenigd Koninkrijk. Een krant schreef toen zelfs op haar voorpagina: “We hebben haar bloed gevonden in jullie huurwagen. Hebben jullie haar per ongeluk gedood?” De Portugese politie ontkende dat het DNA zeker van Maddie was en noemde de beweringen in de pers vals. De ouders werden even verdacht, maar dat waaide snel over.

Nieuwe tests?

In de podcast Maddie van Nine News, waarin elke week een aflevering van het programma besproken wordt, gingen ze maandag dieper in op het onderwerp. En de teneur was duidelijk: dit is een piste die wel degelijk nog de nodige aandacht verdient. Meer zelfs: Colin Sutton, een voormalige speurder bij Scotland Yard die in zijn carrière meer dan 30 moorden oploste, roept op om het DNA-materiaal opnieuw boven te halen en te onderzoeken.

Foto: PDK

Vooral het feit dat er DNA-materiaal van Maddie aangetroffen werd in de auto die het gezin pas drie weken na haar verdwijning huurde, ligt op de lever van Sutton. “Volgens de informatie die we hebben is er geen enkele manier waarop dat in die auto beland kan zijn. De grote vraag die gesteld moet worden, is hoe haar DNA kan opduiken in de auto die drie weken na haar verdwijning pas gehuurd werd.”

Mark Perlin, een vooraanstaand forensisch expert, pleit voor het gebruik van nieuwe technieken en denkt dat zo een doorbraak tot de mogelijkheden behoort. “Als een laboratorium er wat nieuwe gegevens kan uithalen, zelfs al zijn die complex, kan dat vermijden dat er onrecht gebeurt. Dat schuldigen niet veroordeeld worden, of onschuldigen in de gevangenis blijven. We moeten een objectieve en accurate interpretatie van het DNA-materiaal krijgen, waarmee de zaak opgelost kan worden. Al is het maar alleen op wetenschappelijk niveau.”

De politie is schaars met commentaar en zegt dat het onderzoek nog loopt. Kate en Gerry McCann hebben altijd ontkend iets te maken te hebben met de verdwijning van hun dochter.