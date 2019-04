Opnieuw Nederlandse club rechtstreeks in Champions League na triomf Ajax

Voor het Nederlands voetbal zijn het gouden tijden. Ajax plaatste zich dinsdagavond voor de halve finales in de Champions League en daarmee zetten de Amsterdammers de Nederlandse coëfficiënt nog steviger vast.

Afgelopen woensdag zorgde Ajax er al voor dat Nederland naar de elfde plaats steeg op de coëfficiëntenlijst. Die ranking bepaalt welk land een rechtstreekse deelnemers voor de Champions League heeft. Door het 1-1-gelijkspel tegen Juventus, zorgde Ajax ervoor dat Nederland over Oostenrijk sprong.

Door het haasje-over kan Nederland in 2020 een club in de groepsfase van het kampioenenbal hebben. Voorwaarde is wel dat de Champions Leaguewinnaar van 2020 zich ook via de reguliere competitie kwalificeert. De winnaar van de beker met de grote oren heeft sowieso recht op een plek in de groepsfase, dus gaat dat ticket naar de kampioen van het eerste land buiten de top-10.

Dat Ajax aan een uitzonderlijk seizoen bezig is, moet niet meer gezegd worden. De club staat momenteel aan de leiding in de Eredivisie met PSV, speelt op 5 mei de bekerfinale tegen Willem II en staat dus in de halve finale van de Champions League. De kans op de treble zit er dit seizoen in. De enige keer dat Ajax die won, was in 1972. FC Barcelona was de laatste club in 2015.

In het klassement van dit seizoen staat Ajax ook aan de leiding. Met 30 punten voeren de Amsterdammers het klassement aan. Barcelona staat met 28 punten tweede. Om maar te zeggen hoe uitzonderlijk de club van Erik ten Hag dit seizoen presteert in Europa. Racing Genk is de eerste Belgische club op de 28e plek met 15 punten.

Landencoëfficiënt

1.Spanje (102.855 punten)

2.Engeland (81.177 punten)

3.Italië (74.725 punten)

4.Duitsland (71.213 punten)

5.Frankrijk (58.498 punten)

6.Rusland (50.549 punten)

7.Portugal (48.232 punten)

8.België (39.900 punten)

9.Oekraïne (38.900 punten)

10.Turkije (34.600 punten)

11.Nederland (32.033 punten)

Clubcoëfficiënt 18/19

1.Ajax (30 punten)

2.FC Barcelona (28 punten)

3.FC Porto (23 punten)