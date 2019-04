Gigantische rechtszaak mag doorgaan: Mastercard dreigt iedere Britse volwassene schadevergoeding te moeten betalen

Een groep van 46 miljoen consumenten, nagenoeg iedere volwassene in Groot-Brittannië, mag hopen om een schadevergoeding van 16,1 miljard euro te incasseren. Tot ieders verbazing oordeelde het Britse gerechtshof dinsdag dat hun zaak tegen creditcardmaatschappij Mastercard gehoord mag worden.

De beslissing gaat lijnrecht in tegen een uitspraak van een andere rechtbank twee jaar geleden. De leider van de groepsvordering, voormalig financieel ombudsman Walter Merricks, zegt tegen de Britse krant The Guardian “heel tevreden” te zijn met de beslissing. Als de groepsvordering het uiteindelijk haalt dan zou iedere consument op een vergoeding van circa 345 euro kunnen rekenen.

De zaak draait om een claim dat Mastercard gedurende een periode van zestien jaar Europese regelgeving heeft genegeerd door hogere transactiekosten in rekening te brengen bij verkopers. Volgens Merricks zijn die onrechtmatige kosten doorgerekend naar de consument - of die nu een Mastercard gebruikt of niet - middels een prijsverhoging van goederen en diensten.

Of Britten binnenkort een onverhoopte som geld op hun rekening mogen verwachten, valt af te wachten. Mastercard gaf al aan tot het gaatje te willen gaan - tot in Hooggerechtshof van het Verenigd Koninkrijk- om de terugbetaling te voorkomen.