200 miljoen jaar oude voetafdruk van dinosaurus gevonden op Antarctica

Vorsers hebben tijdens een expeditie op Antarctica de gefossiliseerde voetafdruk van een dinosaurus gevonden die ongeveer 200 miljoen jaar oud is. De afdruk ter grootte van een hand is van een dier van de groep van archosauria, maakte het Duitse instituut BGR (Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe) woensdag in de stad Hannover bekend. Om welke type van dinosaurus het precies gaat, is niet duidelijk.

De onderzoekers vonden de afdruk al in januari 2016 in de Helliwell Hills in het noorden van Victorialand, maar hun vondst werd pas onlangs gepubliceerd in het blad Polar Research.

Beenderen van dinosaurussen werden al in het zuiden van Victorialand ontdekt, zei expeditieleider Andreas Läufer, maar in het noorden was tot dusver zelfs geen tand gevonden. “We hadden dit niet verwacht”, zei hij over de nieuwe vondst.

Wetenschappers vonden ook gefossiliseerde resten van bossen op ongeveer 1.700 kilometer van de Zuidpool. “Dit geeft aan dat Antarctica ongeveer 200 miljoen jaar geleden niet het ijzige continent was zoals we het vandaag kennen”, aldus Läufer.