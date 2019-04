Opvallend campagnefilmpje Zuhal Demir maakt de tongen los: “Ik zou dit snel verwijderen”

De parodie op Game of Thrones die Zuhal Demir (N-VA) dinsdag online zette, blijft wellicht zonder gevolgen. Op Twitter werd Demir gewaarschuwd dat ze de rechten van de Amerikaanse zender HBO overtrad, maar de kans dat die klacht indient, is uitermate klein.

Een opvallend filmpje, gemaakt door de pluszoon van Demir, stelt de politica voor als ‘Zuhal of Limburg’. Een duidelijke verwijzing naar Game of Thrones, de Amerikaanse serie waarvan de laatste reeks nu te zien is op HBO. “Vrouwen die de plak zwaaien. I like. Maar dan liefst zonder draken, honden en steekwapens”, schreef de Limburgse lijsttrekker voor de Kamer op Twitter. Behalve spot, leverde de post Demir ook waarschuwingen op. “Directe inbreuk op auteursrechten en naburige rechten. Ik zou dit snel verwijderen”, klonk het op Twitter.

In de parodie stelt Demir zichzelf voor als ‘Zuhal of Limburg’. Foto: rr

Zo’n vaart zal het wellicht niet lopen. Telenet, dat in ons land de rechten heeft om Game of Thrones uit te zenden, vermoedt dat HBO die parodie zal laten passeren. “Het is niet de eerste en wellicht ook niet de laatste parodie”, klinkt het. “Aangezien het bijdraagt tot de hype rond de serie, blijft zoiets vaak zonder gevolg. Al kunnen wij natuurlijk niet namens HBO spreken.”