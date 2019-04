Manager Verschueren belooft Anderlecht-fans meer jeugd in de ploeg: “Tegen AA Gent al veranderingen in het elftal”

Het overkoepelende supportersorgaan RSCA Fan Board en leden van Mauves Army, de ultra’s van Anderlecht, hebben dinsdagavond een “constructief onderhoud” gehad met onder meer manager Michael Verschueren en aanvoerder Sven Kums over de malaise bij paars-wit. “We zijn gerustgesteld, maar blijven waakzaam”, reageerde Frank Eeckhout van het Fan Board bij Belga. De fans van Anderlecht willen meer jeugd in het elftal. Manager Verschueren beloofde dat dit weekend tegen AA Gent al veranderingen in het elftal.

LEES MEER.Onze Anderlecht-watcher legt uit waarom Fred Rutten zelf de handdoek gooide

RSC Anderlecht stuurde behalve Verschueren en Kums ook onder meer Johan Plancke, Pär Zetterberg en David Steegen naar het Constant Vanden Stockstadion om de delegatie van supporters te ontvangen. Die hadden vorige week al een onderhoud gevraagd na de thuisnederlaag tegen Antwerp, maar werden pas een week later - na de gestaakte Clasico tegen Standard - gehoord.

Foto: Photo News

De gesprekken duurden twee uur en verliepen constructief, zegt Eeckhout. “Wij hebben ons ongenoegen kenbaar kunnen maken. De actie van afgelopen vrijdag op Sclessin kan de club niet goedkeuren. Maar er was wel begrip voor onze onvrede. De club is het ermee eens dat Anderlecht veel meer moet brengen dan wat er nu op de mat gelegd wordt.”

Fans blij met ontslag Rutten: “Hij leek de spelersgroep toch niet echt te kunnen motiveren”

Het Fan Board juicht de beslissing om niet voort te gaan met de Nederlander Fred Rutten als trainer toe. “Hij leek de spelersgroep toch niet echt te kunnen motiveren. Zijn ontslag is dan ook een goede zet, met het oog op volgend seizoen. Het is beter om het nieuwe seizoen vanaf nu voor te bereiden”, zegt Eeckhout. “De toekomst van Anderlecht ligt bij de jeugd. We moeten ons proberen te spiegelen aan Ajax. Die visie wordt gedeeld door Verschueren. Die beloofde dat we dit weekend (tegen AA Gent, red) al veranderingen zullen zien in het elftal.”

Zijn de violen nu gelijkgestemd? “We zijn in elk geval met vertrouwen en een geruster gemoed naar buiten gestapt. Er zijn een aantal beloftes gedaan”, aldus het Fan Board-lid. “Maar we blijven waakzaam. Er zijn in het verleden al veel beloftes gemaakt naar de supporters. De boodschap lijkt nu wel aangekomen bij de club. Ook bij de spelers, dat bleek uit het gesprek met Kums die ons echt wilde horen.”

Meer jeugd in het elftal

De laatste zes wedstrijden verwacht het Fan Board dus meer jeugd in het elftal, maar ook spelers die vechten voor paars-wit. “Als spelers hun truitje niet nat maken, is het te hopen dat Verschueren zijn woord houdt en ingrijpt”, aldus Eeckhout. RSC Anderlecht beloofde ook dat supporters voortaan nauwer betrokken en vaker geraadpleegd zullen worden door het bestuur. “Zodat het nooit meer zou escaleren zoals afgelopen vrijdag.”