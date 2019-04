Hulpkreet van twee zussen via Twitter

De twee zussen vluchtten weg uit hun land vanwege het ultraconservatieve regime. De zussen zijn Maha al-Subaie, 28, en Wafa al-Subaie, 25. Net zoals andere vrouwelijke vluchtelingen uit Saudi-Arabië, hebben ze hun paspoorten gepubliceerd als bewijs. Ze vrezen voor hun leven als ze worden teruggestuurd naar hun land, vrouwen die vluchten worden opgesloten in een detentiecentrum, ze kunnen ook gedood worden door hun eigen familie omdat ze hen ‘onteren’.

Ze hopen nu asiel te krijgen in een veilig land. Het zijn niet de eerste vrouwen die vluchten voor het regime.

